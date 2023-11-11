«Кучка оголтелых недоличностей»: Алла Пугачева жестко ответила своим хейтерам

Недавно в Сети все обсуждали внезапное возвращение Аллы Пугачевой, которая полтора года назад уехала вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми в Израиль. За пару дней на родине Примадонна успела наделать много шума. Так, появились слухи, что во время своего краткосрочного визита она тайно записала новый альбом. Также источники из окружения певицы сообщали, что одной из причин возвращения стала необходимость составить дополнительное завещание.

Без сплетен о личной жизни и откровенного хейта, естественно, тоже не обошлось. Один известный шоумен даже заявил, что Алла Пугачева и Максим Галкин* разводятся. До сегодняшнего дня певица никак не комментировала многочисленные слухи, но молчать, похоже, совсем не в характере Примадонны. Поэтому она посвятила длинный пост в запрещенной социальной сети всем, кто недоволен ее действиями, словами и позицией. Краткое содержание — «не дождетесь», полную версию публикуем ниже.

Вспомнила певица и свои заслуги перед страной — в том числе концерт, который она в далеком 1986 году дала для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Отдельные гневные строки артистка посвятила всем, кто любит порыться в чужих карманах.

Напоследок Алла Борисовна упомянула своего бывшего протеже — Ярослава Дронова, более известного как Шаман. «Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: "Вы еще обо мне услышите!" Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — написала певица.