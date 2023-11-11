Лавров опроверг слухи о увеличенных гонорарах Пугачевой

В последнее время в СМИ и социальных сетях появилась информация о возвращении Аллы Пугачевой на сцену при условии повышенного гонорара. Говорилось о том, что сама Примадонна называла сумму оплаты за выступление – 500 тысяч евро.

Продюсер Сергей Лавров назвал эти разговоры сплетнями. Алла Пугачева никогда не обозначала гонорары за выступления и в последние годы записывала песни в Московской области у Анатолия Лопатина. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Про возвращение на сцену за 50 млн рублей — это сплетня, которую скорее всего кто-то из промоутеров запустил. Пугачева никогда не называла гонорары», - сказал продюсер.

Лавров объяснил, что всеми финансовыми вопросами занимались ее директор или директор ее супруга. И да, 50 миллионов рублей, по его мнению, это та сумма, за которую Примадонна была бы готова выступить. Но при этом она все равно будет ставить определенные условия – например выберет концертную площадку.

«Она не иноагент и может давать концерты, спокойно работать в России. И если она завтра объявит концерт в Кремле, билеты будут проданы. На ее песнях выросло несколько поколений, это легенда, посмотрите, сколько уже лет прошло, она давно не поет, но она опять, как в ее песне, «на первой полосе», — убежден продюсер.

Поставил под сомнение Лавров и запись песен Пугачевой в Твери. Он объяснил, что последние 20 лет певица работает только с известным саундпродюсером Анатолием Лопатиным в Московской области.