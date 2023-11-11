Киркоров каждый день отчитывается перед Хайдаровым

Филипп Киркоров рассказал, что в прошлом году весил 118 килограммов. Сейчас цифра на весах держится на 91 килограмме и, как уверен народный артист РФ, это – целиком и полностью заслуга пластического хирурга Тимура Хайдарова. Более того, он каждый день отсылает медику фотоотчеты.

Об этом Киркоров рассказал на премии OK! Awards «Больше чем звезды» корреспонденту 5-tv.ru.

«Он мечтает сохранить, что сделано его золотыми руками, шаманскими. Мы каждый день на контроле. Они думают, что я вру. Я был в Дубае, я ему каждый день слал отчеты», — объяснил Филипп.

Король отечественной поп-музыки подчеркнул, что хирург вернул все то, что было утеряно за годы «служения отечественному шоу-бизнесу».

Ранее российский поп-исполнитель Филипп Киркоров сказал, что певице и телеведущей Ольге Бузовой нужно начинать устраивать личную жизнь.