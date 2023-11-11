Муцениеце пожаловалась на трудности загородной жизни

Агата Муцениеце с лета живет в загородном доме. Актриса мечтала об это особняке и в первое время после переезда заполняла микроблог восторженными постами. Но достаточно быстро оказалось, что жизнь за городом значительно отличается от жизни в городской квартире.

Агата не справляется с бытовыми трудностями. Актриса живет с детьми и мамой, и ей приходится все время кого-то нанимать на устранение проблем. Об этом пишет teleprogramma.pro.

«Дом — это ужас. Там постоянно что-то ломается, меня это так бесит, если честно. Ремонт закончился, но все равно там постоянно что-то выходит из строя, и надо чинить, чистить, стирать, гладить, убирать, прибивать, красить, перекрашивать. Я вызываю мастеров для этого, конечно», - написала она в личном блоге.