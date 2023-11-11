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Организаторы концертов потеряли треть доходов после пандемии

Доходы предпринимателей, которые организовывают концерты, шоу и спектакли, по итогам года составят 36,5 млрд рублей, что на 38% ниже уровня допандемийного 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на отчет агентства InterMedia. В то же время по сравнению с прошлым годом показатели вырастут — тогда бизнес на фоне геополитических событий заработал только 25 млрд рублей.

Организаторы концертов потеряли треть доходов после пандемии
© News.ru

Согласно прогнозам InterMedia, оборот всех зрелищных событий по итогам текущего года достигнет 315,5 млрд рублей, из которых 160 млрд придется на ассигнования из бюджетов всех уровней, еще 155,5 млрд — доходы от коммерческой деятельности. В 2022 году оборот рынка был на 17% меньше и составлял 262,4 млрд рублей. В 2019 году до пандемии коронавирусной инфекции этот показатель был на уровне 323 млрд рублей.

Как подчеркнули эксперты, сегмент предпринимателей в сфере организации концертов и афишных шоу в последние годы несет трудновосполнимые потери. Несмотря на это, в этом году общий оборот зрелищных индустрий приблизится к объемам 2019 года.

Экономический ущерб от пандемии коронавируса в России в прошлом году составил 1,6 трлн рублей. По данным Роспотребнадзора, потери могли быть значительно выше, но их удалось сократить за счет использования тест-систем ПЦР для контроля уровня циркуляции SARS-CoV-2 в популяции.