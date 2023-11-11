Младший сын Бледанс снялся в фильме для детей

У Эвелины Бледанс два сына. Старший Николай давно живет и работает в Израиле. Младший Семен родился с синдромом Дауна. Однако он растет творческим мальчиком.

Эвелина рассказала «Московскому комсомольцу», что Семен с участником шоу X-factor Димой Сивчиком исполнил детский хит «Буратино». А теперь 11-летний Семен вместе с мамой приняли участие в съемках детского фильма.

Эвелина Бледанс сыграла директора благотворительного фонда в короткометражной картине режиссера Антона Тюрикова «Сухари и булочки». А Сема - богатыря, который спасает всех от злого дракона и освобождает принцессу из темницы.

«Я рада, что режиссер фильма предложил Семену именно такую роль. Ведь это очень символично. Мой сын - как олицетворение отношения в социальной среде к особенным детям», - сказала Бледанс.