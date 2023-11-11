Ивлеева рассказала подробности о свадьбе Моргенштерна*

В 2021 году рэпер Алишер Моргенштерн* сыграл свадьбу с Диларой Зинатуллиной. О событиях и последствиях торжества рассказала блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева.

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На свадьбе Ивлеева появилась в траурном образе вдовы: на ней было черное платье Chanel и кружевная вуаль. В интервью телеведущая рассказала, что хотела устроить перфоманс-прощание с холостяцкой жизнью рэпера.

Блогерша также призналась, что на празднике она употребила большое количество алкоголя, из-за чего на лице у нее возник сильный отек, который звезда Сети прикрывала вуалью.

— Я была просто в дрова, в щи конкретно, — рассказала Ивлеева.

Во время банкетной части, которая проходила на теплоходе, на празднике появились сотрудники ОМОН и начали выводить людей. Гости оказались в замешательстве: никто не понимал, является ли это частью шоу или настоящей незапланированной проверкой, отметила Ивлеева на YouTube-шоу «ОХ».

Со своей возлюбленной Моргенштенрн* развелся. В декабре 2022 года он подтвердил информацию о том, что хотел вернуть семейную жизнь и сойтись с Диларой, однако эта попытка успехом не увенчалась. По его словам, воссоединение действительно произошло, однако вскоре пара снова разошлась.