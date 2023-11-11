Асмус рассказала о травле в интернете
В центре внимания хейтеров актриса Кристина Асмус оказалась после появления на экранах фильма «Текст». Речь идет об эротической сцене между героями Ивана Янковского и Кристины Асмус.
Чуть позднее волны критики увеличились из-за развода Кристины с супругом, комиком Гариком Харламовым. Недоброжелатели решили, что Гарик возмутился слишком откровенными съемками.
По прошествии времени Асмус в микроблоге рассказала, что подверглась настоящей травле после выхода «Текста» и развода с мужем, - пишет «Комсомольская Правда».
«Это был сумасшедший скандал, разговоры о котором продолжаются до сих пор. А все потому, что, по мнению моралистов, я совершила преступление против человечества - я сыграла в кино. Людей настолько понесло, что мне и моим близким угрожали расправой, меня хотели лишить родительских прав и выгнать из страны, я стала героиней тысяч жестоких порнографических мемов и роликов, за мной следили и в деталях рассказывали план мести. Невозможно было измерить жестокость, с которой я столкнулась», - написала Кристина.
Тогда Харламов публично выступил в защиту Асмус, сообщив, что он не только не ревнует жену, но и гордится ею за великолепную игру.
Далее звездное семейство объявило о разводе.
«А потом началась вторая волна, когда я, наконец, ушла от своего мужа и задышала. Снова начался ад. А недалекие, и стереотипно мыслящие люди еще и связали эти два события. И уничтожение продолжилось с тройной силой и достигло невероятных масштабов», - объяснила Асмус.
Кристина пожелала подписчикам никогда не сталкиваться с хейтерами.
Ранее актриса Кристина Асмус рассказала, как ей пришлось сниматься после перелома ноги.