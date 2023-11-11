Асмус рассказала о травле в интернете

«Это был сумасшедший скандал, разговоры о котором продолжаются до сих пор. А все потому, что, по мнению моралистов, я совершила преступление против человечества - я сыграла в кино. Людей настолько понесло, что мне и моим близким угрожали расправой, меня хотели лишить родительских прав и выгнать из страны, я стала героиней тысяч жестоких порнографических мемов и роликов, за мной следили и в деталях рассказывали план мести. Невозможно было измерить жестокость, с которой я столкнулась», - написала Кристина.