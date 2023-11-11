Баста получит рекордные 10 млн рублей за концерт в новогоднюю ночь

Рэпер Баста в новогоднюю ночь будет, как и многие артисты, выступать на сцене. Выступление рэпера состоится в Дубае, гонорар музыканта составит 10 млн рублей, сообщает KP.RU.

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По данным издания, также в Дубае выступят "Иванушки International" и Митя Фомин, их гонорар составит от двух до 3,5 млн рублей.

С пользой для кошелька встретят Новый год и другие знаменитости. В публикации отмечается, что гонорар топовых звезд за выступление в праздник варьируется от 4 до 5 млн рублей. Примерно на такой заработок, в частности, могут рассчитывать Анна Асти и Владимир Пресняков, которые выступят в концертном зале "Барвиха". Цены на билеты достигают 200 тысяч рублей.

Примечательно, что после этого выступления Анна Асти отправится на другой концерт в клуб, а затем выйдет на сцену на закрытой вечеринке. Пресняков также не ограничится одной площадкой.

Певица Валерия вначале даст спектакль в ресторане (билеты от 80 до 135 тысяч рублей), а затем поедет на новогоднее шоу в крупный гостиничный комплекс, чтобы попасть на вечеринку, зрители заплатят от 35 до 65 тысяч рублей. На одном из концертов с Валерией будет выступать Сергей Лазарев.

Петербурженка Татьяна Буланова в новогоднюю ночь споет в одном из московских ресторанов, зрители за выступление артистки заплатят от 40 до 60 тысяч рублей. Полина Гагарина отправится в Екатеринбург. Ожидается, что в одном из столичных банкетных залов выступит Сосо Павлиашвили, билеты - 35-70 тысяч рублей.