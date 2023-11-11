Асмус рассказала о травле после выхода фильма «Текст»

После выхода фильма «Текст» зрители подвергли жесткой критике российскую актрису Кристину Асмус за слишком хорошую игру в откровенной сцене. Актриса призналась, что такое негативное отношение ее задело.

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Фильм вышел на экраны в 2019 году, но даже по прошествии четырех лет Асмус продолжают осуждать в социальных сетях. В «Тексте» артистка играла роль девушки правоохранителя, которого исполнил Иван Янковский. Поведение актрисы в одной из сцен хейтеры назвали безнравственным, в ее адрес стали поступать угрозы. Коллеги Асмус критику не поддержали, а Янковский и вовсе выразил негодование по поводу того, что актрису критикуют за хорошую актерскую игру.

Недавно в своем блоге 35-летняя актриса призналась, что разгоревшаяся еще четыре года назад критика на нее сильно повлияла. Она также отметила, что подобное поведение со стороны зрителей может пошатнуть неустойчивую психику человека, в чью сторону направлен негатив, намекнув таким образом на собственное состояние.

Она отметила, что в кинофильме актеру приходится обманывать, чтобы сыграть своего героя максимально достоверно. Люди же об этом забыли, приняв поведение звезды в фильме за чистую монету.

— Мне и моим близким угрожали расправой, меня хотели лишить родительских прав и выгнать из страны, я стала героиней тысяч жестоких порнографических мемов и роликов, за мной следили и в деталях рассказывали план мести. Лежа в теплой постели, люди объединялись в массы, самоутверждались и сжигали меня на костре, — рассказала Асмус.

В своем микроблоге она также посоветовала пользователям Cети следить за своей «интернет-гигиеной».