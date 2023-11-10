Продюсер прокомментировал сообщения о гонораре Пугачевой в 500 тысяч евро

Продюсер также добавил, что за 50 миллионов рублей Пугачева может согласиться выступить, но на своих условиях. «Она не иноагент и может давать концерты, спокойно работать в России. И если она завтра объявит концерт в Кремле, билеты будут проданы. На ее песнях выросло несколько поколений, это легенда», — резюмировал Лавров. Он отметил, что сообщения о записи новых песен в Твери тоже являются «уткой», так как последние 20 лет Пугачева записывала песни у саундпродюсера Анатолия Лопатина в Московской области.