Даня Милохин не смог ответить на вопрос о принадлежности Сахалина

Даня Милохин принял участие в шоу «БеС Комментариев», где ему задали школьный вопрос про остров Сахалин. Блогер не смог ответить, где находится остров и какой стране принадлежит его территория. Выпуск опубликован на YouTube-канале Евгении Медведевой.

«Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город», — предположил Милохин.

Только после нескольких подсказок от ведущей 21-летний тиктокер смог догадаться, что это остров.

На следующем вопросе о том, в какой стране находится Сахалин, Даня Милохин снова промахнулся, ответив, что это территория Канады.

Медведева выбрала такую тему для вопросов Милохину в связи с недавним гневным комментарием режиссера Никиты Михалкова о том, что популярный российский блогер абсолютно безграмотен.