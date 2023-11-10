Адель вновь начала употреблять алкоголь после нескольких месяцев трезвости

Британская певица Адель во время концерта в Лас-Вегасе объявила, что завершила период добровольной трезвости и вновь начала употреблять спиртное. Об этом сообщает Daily Mail.

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35-летняя Адель рассказала, что несколько месяцев назад была вынуждена отказаться от любимого красного вина, так как после него стала плохо себя чувствовать и терять голос.

«Бокал красного вина выбивает меня из колеи. Появляется сильнейшее похмелье, весь рот и язык становятся красными. Я выгляжу как катастрофа, и мой голос просто пропадает», — описала симптомы обладательница «Грэмми».

Адель призналась, что эта проблема так и не прошла, но она больше не будет запрещать себе алкоголь.

«Я бросила пить, но, очевидно, теперь я готова начать снова, потому что у меня отпуск», — заявила певица.

Она добавила, что вместо красного вина теперь пьет белое вино со льдом и добавлением минеральной воды.