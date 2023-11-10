Популярный в России комик раскрыл отношение к мату в шутках

Популярный в России белорусский комик Слава Комиссаренко заявил, что в какой-то момент начал использовать мат в шутках и это ему понравилось. Отношение к нецензурной лексике в юморе он раскрыл в ходе концерта, запись которого вышла на его YouTube-канале.

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«Я всю карьеру не матерился, а потом как начал материться, мне так нравится вообще», — признался юморист.

Он отметил, что некоторые эмоции сложно передать без употребления нецензурных слов. Вместе с тем комик указал, что старается не использовать грубую лексику там, где это не нужно.

Ранее Комиссаренко оценил перспективу карьеры в США. Юморист заявил, что для работы в Соединенных Штатах Америки ему необходимо усовершенствовать владение английским языком.