Муцениеце отказалась обсуждать суд с бывшим мужем Прилучным

Актриса Агата Муцениеце отказалась обсуждать тему суда с бывшим мужем Павлом Прилучным. Об этом пишет «Пятый канал».

На кадрах видно, как с лицы актрисы быстро сошла улыбка, когда журналистка задала вопрос о суде Муцениеце и Прилучного по поводу алиментов. Артистка заявила, что не намерена обсуждать эту тему.

1 ноября Агата Муцениеце подала новый иск против своего бывшего супруга Павла Прилучного. По данным издания, артистка требует увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию. Как отмечает источник kp.ru, Муцениеце сама неплохо зарабатывает — один съемочный день актрисы стоит 250 тысяч рублей, — поэтому их судебное разбирательство уже выходит за рамки исключительно суммы алиментов.