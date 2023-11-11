Тина Канделаки впервые рассказала о рождении третьего ребенка

В сентябре нынешнего года в СМИ просочилась информация о пополнении в семье Канделаки, якобы у них с супругом, бизнесменом Василием Бровко, появился общий ребенок. Все время предполагаемой беременности Тина находилась под пристальным вниманием прессы, поэтому поклонники предположили, что не обошлось без суррогатного материнства.

Тина Гивиевна и ее супруг не комментировали слухи и долго время держали эту тему в тайне. Однако пополнение в семье подтвердила сама Канделаки в посте о своем днем рождении.

«С днем рождения меня! Я счастливая многодетная мама и любимая жена — и этим все сказано», - написала Тина в личном блоге.

Телеведущая поблагодарила друзей и коллег за поздравления. У Тины есть двое детей - дочь Мелания и сын Леонтий. Канделаки родила наследников от бизнесмена Андрея Кондрахина.