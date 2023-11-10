Роза Сябитова объяснила одиночество Бузовой
Известная сваха Роза Сябитова высказалась об одиночестве певицы Ольги Бузовой и рассказала, как можно исправить ситуацию. Своим мнением она поделилась в эфире «Шоу Воли».
«Оленька - это моя боль. Умница, всего достигла сама, стрессоустойчива, что мне нравится. Работает 24/7», - отметила Сябитова.
Также она посоветовала Бузовой освободить свой плотный рабочий график, что может помочь артистке найти свою вторую половинку.
«Оленька, дорогая моя, хорош по Африке ездить! Там уж точно российского жениха не найдешь. Давай, может, как-то работу поменьше сделаем? Как вписаться мужчине в этот график?»- обратилась Роза к Ольге Бузовой.
Напомним, что после отношений с певцом Давой Ольга Бузова до сих пор находится одна. Она является ведущей шоу «Новые звезды в Африке». А сейчас находится в Китае, где вместе с Михаилом Галустяном снимается в шоу «Сокровища императора». К слову, одним из участников реалити стал бывший певицы Дава.