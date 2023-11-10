Роза Сябитова объяснила одиночество Бузовой

Известная сваха Роза Сябитова высказалась об одиночестве певицы Ольги Бузовой и рассказала, как можно исправить ситуацию. Своим мнением она поделилась в эфире «Шоу Воли».

«Оленька - это моя боль. Умница, всего достигла сама, стрессоустойчива, что мне нравится. Работает 24/7», - отметила Сябитова.

«Оленька, дорогая моя, хорош по Африке ездить! Там уж точно российского жениха не найдешь. Давай, может, как-то работу поменьше сделаем? Как вписаться мужчине в этот график?»- обратилась Роза к Ольге Бузовой.

Напомним, что после отношений с певцом Давой Ольга Бузова до сих пор находится одна. Она является ведущей шоу «Новые звезды в Африке». А сейчас находится в Китае, где вместе с Михаилом Галустяном снимается в шоу «Сокровища императора». К слову, одним из участников реалити стал бывший певицы Дава.