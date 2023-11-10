«Розовая ванна и детская»: Клава Кока купила квартиру в Москве
27-летняя российская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила о покупке «квартиры мечты» в Москве. По словам исполнительницы, в ее новых апартаментах будут оборудованы огромная гардеробная, розовая ванна и детская комната. Артистка призналась, что уже полгода делает в квартире ремонт.
Первые фотки дома. Уже как полгода мы в ремонте. И скоро я буду жить в квартире мечты! С огромной гардеробной, лоджиями, розовой ванной и даже с детской. Раньше я видела это только в своих мечтах, а сейчас это перед моими глазами! Вот так, простая девчонка из ЕКБ! Сначала [купила квартиры] родным, а теперь и себе. Принимаю поздравления! Ура! — написала Кока.
На фото певица показала просторные апартаменты с панорамными окнами, выходящими на Москва-реку и большой лоджией. Исполнительница отметила, что выкупила квартиру на этапе строительства 2 года назад и никому не рассказывала о приобретении.
Ранее Кока пригласила в гости Федеральную налоговую службу для проверки. На ПМЭФ артистка заявила, что от ведомства ей скрывать нечего, поскольку она своевременно платит все налоги. Исполнительница добавила, что хочет открыть собственный бизнес в России.
В декабре 2022 года общественное движение «Зов народа» обратилось с заявлением в адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой проверить песни Коки. По мнению общественников, композиции певицы разрушают духовно-нравственные ценности российского народа. В заявлении речь идет о том, что Клава Кока пропагандирует «алкоголь, насилие, мат и безответственность», что, в свою очередь, негативно влияет на детей и подростков, у которых разрушается «психическое и физическое здоровье», а также происходит «морально-нравственная и интеллектуальная» деградация.