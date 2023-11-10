Клава Кока купила квартиру в Москве

Первые фотки дома. Уже как полгода мы в ремонте. И скоро я буду жить в квартире мечты! С огромной гардеробной, лоджиями, розовой ванной и даже с детской. Раньше я видела это только в своих мечтах, а сейчас это перед моими глазами! Вот так, простая девчонка из ЕКБ! Сначала [купила квартиры] родным, а теперь и себе. Принимаю поздравления! Ура! — написала Кока.