Активисты потребовали лишить Орейро российского гражданства

Новосибирские православные активисты потребовали лишить уругвайскую певицу и актрису Наталию Орейро гражданства РФ в связи с ее выступлением на гей-параде в Аргентине. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По информации канала, соответствующее обращение уже направлено в Генеральную прокуратуру и МВД.

«Певица «целенаправленно занимается пропагандой содомии», а на самом шоу появилась с голой грудью, что тоже не очень хорошо», — заявил автор обращения Иван Квасницкий.

По его словам это случай уже не первый для Орейро, артистка занимается пропагандой ЛГБТ систематически.