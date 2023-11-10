Бузова получила травму в Китае

37-летняя Ольга Бузова участвует в реалити-шоу ТНТ «Сокровища императора» в Китае. В эту страну она улетела почти месяц назад. Ведущая делилась с поклонниками местными пейзажами и своими впечатлениями. Теперь же артистка вышла на связь в соцсети с печальной новостью.

Звезда рассказала, что получила серьезную травму колена, поскользнувшись в холле китайского отеля на мраморном полу. По словам Бузовой, персонал не спешил ей помогать. Травма пришлась именно на ту ногу, которая пострадала еще на съемках «Ледникового периода».

«Все нормально, но очень больно и очень неприятно», — поделилась Ольга.

Певица заверила, что все обошлось «без последствий» и призналась, что ей было страшно.