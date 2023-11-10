Ким Кардашьян отказалась заниматься сексом до 2025 года

43-летняя американская звезда реалити-шоу заявила, что поставила на паузу личную жизнь. При этом Ким Кардашьян не исключает, что может выйти замуж еще раз, но не раньше 2025 года.

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Знаменитость встретилась с другом, парикмахером Крисом Эпплтоном, на свадьбе которого ранее была в Лас-Вегасе. В разговоре он напомнил экс-супруге рэпера Канье Уэста, что она зарекалась иметь отношения с мужчинами на протяжении двух лет.

«Именно, так что у меня есть еще год. Мне кажется, это определенно идет мне на пользу. Я даже не смотрю на мужчин, они сами найдут меня», — цитирует теледиву People.

Последний роман у Ким Кардашьян был с комиком Питом Дэвидсоном. Влюбленные встречались с ноября 2021-го по август 2022 года. Крис поинтересовался у многодетной мамы, думает ли она еще выходить замуж. Кардашьян смущенно ответила, что не исключает этого.