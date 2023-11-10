$91.93-0.2798.41-0.03

Ким Кардашьян отказалась заниматься сексом до 2025 года

43-летняя американская звезда реалити-шоу заявила, что поставила на паузу личную жизнь. При этом Ким Кардашьян не исключает, что может выйти замуж еще раз, но не раньше 2025 года.

Ким Кардашьян отказалась заниматься сексом до 2025 года
© соцсети

Знаменитость встретилась с другом, парикмахером Крисом Эпплтоном, на свадьбе которого ранее была в Лас-Вегасе. В разговоре он напомнил экс-супруге рэпера Канье Уэста, что она зарекалась иметь отношения с мужчинами на протяжении двух лет.

«Именно, так что у меня есть еще год. Мне кажется, это определенно идет мне на пользу. Я даже не смотрю на мужчин, они сами найдут меня», — цитирует теледиву People.

Последний роман у Ким Кардашьян был с комиком Питом Дэвидсоном. Влюбленные встречались с ноября 2021-го по август 2022 года. Крис поинтересовался у многодетной мамы, думает ли она еще выходить замуж. Кардашьян смущенно ответила, что не исключает этого.

Приятель Ким считает, что сейчас она — идеальная жена. Ведь Кардашьян великолепно выглядит, умеет все контролировать, у нее есть дети и бизнес.