Концерты экс-участницы «ВИА Гры» Джанабаевой подорожали втрое

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подняла ценники за концерт в три раза. Она сделала это на фоне слухов о разводе с российским певцом Валерием Меладзе Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Альбина Джанабаева почти в три раза подняла ценник на корпоративы на фоне слухов о разводе с Меладзе. Теперь выступление бывшей участницы „ВИА Гры“ обойдется в 2,5 миллиона рублей», — говорится на канале.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева сошлись в 2009 году после того, как певец развелся с бывшей женой. В 2021 году у пары появился первый общий ребенок, передает «Утро.ру». Но в 2022 году, по утверждениям СМИ, Джанабаева сняла обручальное кольцо и перестала показывать мужа в соцсетях. На тот момент артистка не дала комментариев по этому поводу, передают «Дни.ру».