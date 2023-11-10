Пугачеву заметили на вечеринке на Кипре
Российская певица Алла Пугачева вместе с семьей супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) устроила вечеринку на Кипре. Поводом для торжества стало день рождение племянницы и по совместительству крестницы артистки — Алины Галкиной. Снимок с праздника опубликовала в своих соцсетях именинница.
На фото Алина в голубом платье сидит рядом со своим младшим братом, а на заднем фоне стоят их родители — старший брат Галкина Дмитрий с женой. Пугачева же сидит в кресле с сыном Гарри, а сам шоумен обнимает их дочь Лизу.
Сегодня я отдыхаю, — подписала снимок именинница.
В начале ноября Пугачева побывала в нескольких российских городах, затем снова уехала за границу. Помощница артистки подтверждала приезд Примадонны в замок в подмосковной деревне Грязь. Кроме того, автомобиль певицы заметили в Твери возле звукозаписывающей студии «Салам».
Позже стало известно, что артистка записала три новые песни в тверской студии для личного пользования. По словам основателя студии, звукорежиссера Игоря Лалетина, она спела композиции про любовь и жизнь.
На этом фоне появилась информация, что Пугачева может вернуться на российскую сцену в период новогодних праздников. Как выяснил Telegram-канал SHOT, продюсеры артистки обновляют ее райдер, а также ищут сессионных музыкантов для предстоящих выступлений. Отмечается, что гонорар певицы может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году.