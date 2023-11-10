Пугачеву заметили на вечеринке на Кипре

Российская певица Алла Пугачева вместе с семьей супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) устроила вечеринку на Кипре. Поводом для торжества стало день рождение племянницы и по совместительству крестницы артистки — Алины Галкиной. Снимок с праздника опубликовала в своих соцсетях именинница.

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На фото Алина в голубом платье сидит рядом со своим младшим братом, а на заднем фоне стоят их родители — старший брат Галкина Дмитрий с женой. Пугачева же сидит в кресле с сыном Гарри, а сам шоумен обнимает их дочь Лизу.

Сегодня я отдыхаю, — подписала снимок именинница.

В начале ноября Пугачева побывала в нескольких российских городах, затем снова уехала за границу. Помощница артистки подтверждала приезд Примадонны в замок в подмосковной деревне Грязь. Кроме того, автомобиль певицы заметили в Твери возле звукозаписывающей студии «Салам».

Позже стало известно, что артистка записала три новые песни в тверской студии для личного пользования. По словам основателя студии, звукорежиссера Игоря Лалетина, она спела композиции про любовь и жизнь.