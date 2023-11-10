Клара Новикова объяснила, почему не уезжает из России

«Я же просто буду глухонемой человек! Мои родители тоже никуда в свое время не уехали, хотя мой брат звал их к себе: и папу, и маму. Они были уже в достаточно преклонном возрасте, могли бы поехать. Там же и медицина посильнее, и климат потеплее… Но они не поехали», — отметила артистка.