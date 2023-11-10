Муцениеце взыскала 26 тыс рублей с Прилучного

Суд обязал актера Павла Прилучного выплатить бывшей супруге Агате Муцениеце 26,5 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, это сумма судебных издержек, которые потратила Муцениеце во время снятия с регистрационного учета Прилучного из квартиры в Москве. При этом актриса требовала взыскать с экс-мужа 51 тысячу рублей, однако суд решил снизить сумму до 26,5 тысяч рублей.

Mash подчеркивает, что актриса также планирует обязать бывшего мужа отдавать ей треть доходов до совершеннолетия детей.

Звезды Муцениеце и Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 10-летний Тимофей и 6-летняя Мия.

В настоящее время Прилучный живет с новой 27-летней избранницей Зепюр Брутян в Подмосковье. Они познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го Прилучный стал отцом в третий раз, у него родился сын.

В феврале Муцениеце подала в суд на бывшего мужа — она просила признать экс-супруга утратившим право пользования московской квартирой, которая осталась за ней после развода. Также Муцениеце требовала снять Прилучного с регистрационного учета.