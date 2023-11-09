Дуэйн Джонсон рассказал о предложении баллотироваться в президенты США

На этой неделе актёр Дуэйн «Скала» Джонсон принял участие в подкасте What Now?.. В ходе разговора с ведущим Джонсон рассказал, что ему предлагали баллотироваться на пост президента США.

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Я немного поделюсь с вами: в конце 2022 года ко мне пришли представители партий и спросили, собираюсь ли я баллотироваться и могу ли я баллотироваться.

Также представители партий провели исследование и выяснили, что Дуэйна «Скалы» Джонсона были бы все шансы стать президентом. Ещё они привели результаты опроса, который прошёл в 2021 году — согласно ему, 46% взрослого населения США поддержали бы кампанию Джонсона на пост руководителя страны.