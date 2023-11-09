29-летняя телезвезда умерла во время операции по откачиванию жира из колена

На 30-м году жизни скончалась Луана Андраде, звезда реалити-шоу, влиятельная блогерша, модель, бизнесвумен и близкая подруга бразильского футболиста Неймара. Который уже почтил память молодой женщины в соцсетях.

© Российская Газета

Согласно многочисленным сообщениям в СМИ, Андраде скончалась во время рядовой косметической операции по выкачиванию жира из колена.

NYP, в частности, пишет, что в понедельник телезвезда обратилась в частную клинику в родном Сан-Паулу, где ей делали липосакцию хирург и анестезиолог, "нанятые семьей Андраде".

Как отмечено в заявлении больницы, в процессе процедуры у пациентки произошла остановка сердца. Операцию немедленно прекратили. Экстренно проведенное обследование показало, что у артистки был обширный тромбоз. Все попытки реанимации успехом не увенчались.