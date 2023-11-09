Концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала
Концерт певца и блогера Ивана Минаева, более известного под творческим псевдонимом Xolidayboy, отменили в Нижнем Новгороде за несколько часов до выхода на сцену. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили на своей странице в социальной сети ВКонтакте организаторы мероприятия.
— Концерт Xolidayboy, запланированный на 9 ноября, переносится на открытую дату в связи со здоровьем артиста, — говорится в сообщении.
Там же добавили, что приобретенные билеты будут действительны на новую дату, о которой станет известно в ближайшее время.
В минувший вторник Минаев перед своим выступлением в Ставрополе получил повестку и упал на сцене в обморок. По словам одной из зрительниц концерта, в зале было очень душно, люди были все мокрые, а сам Минаев раздавал со сцены воду. Повестку в военкомат артисту вручили в аэропорту Минеральных Вод во время его гастролей по региону.
Позже стало известно, что причиной обморока певца Xolidayboy стало вегетативное расстройство артиста. По данным некоторых СМИ, Минаев жаловался на ощущение тяжести в груди, сильную слабость и нехватку воздуха.