Концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала

Концерт певца и блогера Ивана Минаева, более известного под творческим псевдонимом Xolidayboy, отменили в Нижнем Новгороде за несколько часов до выхода на сцену. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили на своей странице в социальной сети ВКонтакте организаторы мероприятия.

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— Концерт Xolidayboy, запланированный на 9 ноября, переносится на открытую дату в связи со здоровьем артиста, — говорится в сообщении.

Там же добавили, что приобретенные билеты будут действительны на новую дату, о которой станет известно в ближайшее время.

В минувший вторник Минаев перед своим выступлением в Ставрополе получил повестку и упал на сцене в обморок. По словам одной из зрительниц концерта, в зале было очень душно, люди были все мокрые, а сам Минаев раздавал со сцены воду. Повестку в военкомат артисту вручили в аэропорту Минеральных Вод во время его гастролей по региону.