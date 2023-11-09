В Москве найдена мертвой жена бывшего замдиректора "Мосфильма" Алла Вейкина
Скончалась Алла Вейкина, супруга Николая Иванова, директора "Войны и мира" Бондарчука, почти два десятка лет проработавшего первым заместителем генерального директора студии "Мосфильма".
Вейкина сама не снималась, но была ближайшей подругой многих звезд советского кино, СМИ охотно обращались к ней за комментариями.
Как стало известно ИА "Регнум", Вейкина скончалась еще 30 октября в своей квартире в Москве на 99-м году жизни - ее тело обнаружила сиделка.
Алла Яновна Вейкина родилась 12 июля 1925 года. Ее муж, заслуженный работник культуры РСФСР и член Союза кинематографистов России, был второй фигурой "Мосфильма" с 1967 по 1984 год. Помимо эпопеи Бондарчука, Николай Александрович был директором и "Героев Шипки" Сергея Васильева.