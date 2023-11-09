В Москве найдена мертвой жена бывшего замдиректора "Мосфильма"

Скончалась Алла Вейкина, супруга Николая Иванова, директора "Войны и мира" Бондарчука, почти два десятка лет проработавшего первым заместителем генерального директора студии "Мосфильма".

Вейкина сама не снималась, но была ближайшей подругой многих звезд советского кино, СМИ охотно обращались к ней за комментариями.

Как стало известно ИА "Регнум", Вейкина скончалась еще 30 октября в своей квартире в Москве на 99-м году жизни - ее тело обнаружила сиделка.