Умер перуанский певец Иван Крус, названный в честь Ивана Грозного

6 ноября скончался артист, известный как Иван Крус. Крус был певцом и автором песен, звездой и идолом перуанского болеро и одним из самых известных исполнителей жанра в Латинской Америке.

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Об уходе певца сообщила СМИ его вдова Джулия Флорес. Крус умер в родном Кальяо в возрасте 77 лет.

Отмечено, что "король болеро" страдал от череды болезней. В частности, у него были гепатит и диабет.

Виктор Франциско де ла Крус Давила (настоящее имя) родился в 1946 году и карьеру начал как исполнитель лирических баллад, но в 1973-м по совету директора своего лейбла переключился на болеро. И, как оказалось вскоре, - судьбоносно: альбомы певца десятки раз брали "золотой" и "платиновый" статусы.