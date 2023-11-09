Ирина Шейк описала жизнь в России словами «я ненавидела быть девочкой»

«Я помню ссоры с мамой, когда она хотела одеть меня во что-нибудь цветастое. Не то, чтобы я хотела быть мальчиком, но я чувствовала, что не принадлежу своему телу», — поделилась она и отметила, что тогда постоянно поджимала губы с целью сделать их меньше.