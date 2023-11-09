Гребенщиков* не может закрыть последнее ИП в России

Музыкант Борис Гребенщиков* (признан Минюстом иностранным агентом) закрывает свое ИП и полностью прекращает предпринимательскую деятельность в России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, у основателя рок-группы «Аквариум» было несколько компаний в РФ, однако все их давно закрыла Федеральная налоговая служба (ФНС). У Гребенщикова* оставалось только ИП, через которые он мог получать деньги в России. Несколько дней назад он подал заявку на его ликвидацию, однако сделать это пока не могут, поскольку музыкант не оплатил 5 тысяч рублей.

Напомним, что Гребенщиков* уехал из России после начала спецоперации. Последний раз он побывал в стране 23 февраля 2022 года, когда выступил в Санкт-Петербурге. После он отменил свой большой гастрольный тур в честь 50-летия группы «Аквариум» и уехал жить в Лондон.

Минюст включил его в список иностранных агентов после выступления для сбора финансовой помощи Киеву. Летом Гребенщикова* оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ.