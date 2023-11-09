Стало известно, какой бизнес принес Якубовичу почти 7 млн рублей

Компания по производству мебели для игры в бильярд, частично принадлежащая телеведущему Леониду Якубовичу, выручила в 2022 году 6,9 млн рублей. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Звездач».

Якубович является одним из учредителей компании «Бильярдная мануфактура "Барсков и Ко"». Ему принадлежат 24% акций. Она занимается производством бильярдных столов и аксессуаров к ним, а также разработкой дизайна интерьеров.

За 2022 год выручка составила 6,9 млн рублей. При этом у компании есть задолженность по налогам за 2021 год — мануфактура не выплатила 14 тысяч рублей.