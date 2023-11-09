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Стало известно, какой бизнес принес Якубовичу почти 7 млн рублей

Компания по производству мебели для игры в бильярд, частично принадлежащая телеведущему Леониду Якубовичу, выручила в 2022 году 6,9 млн рублей. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Звездач».

Стало известно, какой бизнес принес Якубовичу почти 7 млн рублей
© globallookpress.com

Якубович является одним из учредителей компании «Бильярдная мануфактура "Барсков и Ко"». Ему принадлежат 24% акций. Она занимается производством бильярдных столов и аксессуаров к ним, а также разработкой дизайна интерьеров.

За 2022 год выручка составила 6,9 млн рублей. При этом у компании есть задолженность по налогам за 2021 год — мануфактура не выплатила 14 тысяч рублей.

Почему Якубович никогда не смотрел "Поле чудес"

Напомним, что ранее Якубович признался, что не знает задания шоу «Поля чудес» до начала эфира. Ему приносят их в конверте за минуту до начала съемки. Единственный случай, когда телеведущий может порекомендовать подбор тем для игры — это подготовка спецпроекта.

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