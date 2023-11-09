Звезду «Сватов» отказались брать в кино из-за позиции по СВО

«Мне говорят: «Будет сниматься артист, тоже в главной роли, который сказал, что он не работает с тобой в одних проектах». Я была очень удивлена: «Как?! Этого не может быть. Почему?» Причем мы с ним снимались до этого. Мне ответили: «Из-за твоей позиции», — вспомнила Железняк.