Киркоров вспомнил, как его пытались заставить платить дань в 90-е

«У меня есть одна черта характера. Когда со мной случается похожий инцидент, я «группируюсь», и из меня вылезает такое, о чем я и подумать не мог. Я хороший актер. Я начинаю на их языке, на жаргоне с ними разговаривать, не имея представления, что я несу», — вспомнил Киркоров.