Продюсер Фадеев призвал блюсти авторское право при создании ремиксов его песен

Продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане, посоветовал музыкантам изучить авторское право и делать ремиксы только с согласием автора оригинального произведения. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В последнее время получаем большое количество запросов от музыкантов на тему создания и распространения ремиксов, созданных на основе моих песен. <…> Главное, что должен знать и помнить желающий создать ремикс или переработку оригинального произведения — любое использование подобных произведений законным образом возможно только с согласия автора, на основании договора», — пишет Фадеев.

Он отмечает, что согласие является обязательным, даже если ремикс не монетизируется.

Также продюсер посоветовал музыкантам изучить авторское право или найти юриста. С его слов, он часто сталкивается с тем, что многие музыканты не знают, как правильно оформлять результаты своей работы. Он привел в пример альбом ремиксов на одну из песен его лейбла «MALFA». Фадеев подчеркивает, что с каждым из авторов ремиксов был заключен отдельный договор на его произведение.