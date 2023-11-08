Названы подробности перехода Пугачевой границы России

Певица Алла Пугачева покинула Россию. Она перешла границу через погранпункт Шумилкино – Лухамаа в Псковской области, пишет портал «Абзац».

Очевидцы рассказали журналистам портала, что случайно узнали о том, что вместе с ними на пункте оформляется известная исполнительница.

По их словам, они подошли к певице, поздоровались, попросили разрешение сфотографировать. Пугачева согласилась, но с условием, что все фотографии будет делать сама. Она взяла у каждого гаджет и сделала селфи.

В Эстонии, заметили очевидцы, артистку встречал Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ). Он также не отказался сделать селфи на телефоны желающих.