Цыганов рассказал, для чего приобрел антидроновую глушилку

"Это дорогая вещь, он специально был заказан, он очень хорошо отработал, не было ни дронов, ни прослушки. Мы думали, может быть, будут дроны или прослушка, но все прошло здорово, комплекс хорошо отработал, и по совету Вики я его оставляю на постоянку", - пообещал Цыганов.