Бузова назвала сложность съемок в Китае

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова назвала сложность работы в Китае. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она пожаловалась, что съемочная команда замерзла во время работы над реалити-шоу «Сокровища императора».

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Бузова выложила видео, на котором она стоит в съемочной палатке, одетая в теплые носки и завернутая в плед.

«Наши реальные будни. Гримерка, палатка, носочки, пледик. Сегодня все задубели, еще дождь начался», — высказалась певица.

Ведущая объяснила, что в первые недели съемок было тепло. Позднее, по словам Бузовой, температура днем стала падать до плюс 10 градусов, из-за чего она и ее коллеги начали мерзнуть во время съемок.

Ранее певица раскрыла сложность работы на телевидении. Она высказалась о графике съемок реалити-шоу словами «невозможно спрогнозировать».