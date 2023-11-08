Цыганов объяснил невозможность возвращения Пугачевой и Галкина в Россию

«Они не могут [вернуться], уже произошло разделение на людей и нелюдей, это видно. Это уже не зависит ни от нее, ни от правительства. Уже случилась та ситуация, [певец] SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. "Ленты.ру") уже "нажал на красную кнопку". Ее нажали, и уже невозможно отыграть назад. Это точно, даже не на 99 процентов, я, конечно, могу ошибаться, но не хотелось бы», — сказал он.