Переехавшая в США дочь Алексея Панина бросила школу

Скандально известный актер Алексей Панин (признан иноагентом в РФ) в середине октября перебрался из Испании в США с 16-летней дочерью Анной. Они поселились в Сан-Франциско. У звезды «Жмурок» большие планы — покорение Голливуда. Теперь же артист рассказал, что его наследница бросила школу. Панин сообщил в своем микроблоге, что после Дня рождения 12 октября его дочь ни разу не посещала учебное заведение. Алексей гордо заявил, что у девушки и до этого были проблемы с посещаемостью. Вместо школы она работала официанткой в Испании. Ранее из-за прогулов Анны актера донимали органы опеки. Но теперь Панину по закону это не грозит. «В Испании она с 16 лет имеет право больше не ходить в школу. Теперь она дурака валяет. С тех пор, как мы уехали в Париж на День рождения, в школе мы не были. Но по закону ее уже никто не ищет», — заявил Алексей. Знаменитость уверен, что, например, математика его дочери не нужна. Панин уверен, что любимая Нюся станет актрисой.