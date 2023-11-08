Концерты «Пошлой Молли» в Польше отменили после скандала

Гастроли украинской рок-группы «Пошлая Молли» в Польше отменили после шуток солиста коллектива Кирилла Бледного про русский язык. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили на странице организатора концертов в популярной соцсети.

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Группа «Пошлая Молли» должна была выступить в 26 ноября в Гданьске, 28 ноября Познани, 1 декабря в Кракове и 21 декабря в Вроцлаве. Еще один концерт был запланирован на 21 декабря в Варшаве.

«В связи с заявлением вокалиста группы "Пошлая Молли" в Сети, мы сообщаем, что концерты отменяются», — заявили организаторы.

Напомним, что ранее Бледный выложил на своей странице в соцсетях видео, в котором сказал, что его бесит польский язык. Он «рекомендовал» полякам присоединиться в Российской империи, чтобы говорить на «нормальном русском языке». Высказывание вызвало волну критики — пользователи соцсетей стали требовать от организаторов отменить выступления рокеров.