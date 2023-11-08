Певица Алла Пугачева планирует кратковременно возобновить выступления в период новогодних праздников. По информации Telegram-канала Mash, продюсеры уже ищут ей сессионных музыкантов и обновляют райдер. Теперь гонорар Примадонны составит 500 тысяч долларов — на 150 тысяч больше, чем в 2020 году.

В публикации отмечается, что в эту сумму не входит дорога, проживание и другие условия райдера. География выступлений небольшая — Пугачева готова петь на Кипре и в Дубае. Однако возможно выступление и в Москве, но только если организаторы смогут провести концерт без появления информации в СМИ, провокаций и съемки на телефоны.

Напомним, что после начала спецоперации Пугачева уехала из России, однако несколько раз приезжала в страну на короткий срок. Последний визит певицы на родину состоялся на прошлой неделе — вечером в четверг, 2 ноября, она пересекла границу через пограничный переход в Псковской области.