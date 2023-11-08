Алла Пугачева тайно записала новый альбом в России

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыАлла Пугачева тайно записала новый альбом в РоссииUra.Ruиещё 108 ноября, 15:09Алла Пугачева тайно записала новый альбом в России. Об этом сообщает источник telegram-канала SHOT.© СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.Шоу-бизнес, Алла Пугачева4Главные новостиБольше новостейUra.Ru: главные новостиПесков: Россия ответит на конфискацию своих активов за рубежомЦАХАЛ: за месяц Израиль уничтожил 14 объектов ХАМАСАнатолий Яббаров умер на 87-м году жизни