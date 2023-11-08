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Алла Пугачева тайно записала новый альбом в России

Алла Пугачева тайно записала новый альбом в России. Об этом сообщает источник telegram-канала SHOT.

Алла Пугачева тайно записала новый альбом в России
©  СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.
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