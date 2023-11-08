Носков отменил концерт в Челябинске
Певец Николай Носков отменил еще один свой концерт из-за болезни. О том, что выступление в Челябинске не состоится, сообщили представители музыканта на его странице во «ВКонтакте».
Напомним, что ранее концерт Носкова отменили в Оренбурге — он должен был состояться в понедельник, 6 ноября. Пока неизвестно, перенесут ли его на другую дату, однако организаторы сообщали, что сдать билеты можно будет после 13 ноября.
«Дорогие друзья! К огромному сожалению, концерты в Оренбурге и Челябинске переносятся из-за болезни Николая Носкова. Даты концертов сообщим позднее», — заявили представители певца.
Чем именно болен Носков, в публикации не уточняется. Поклонников музыканта поблагодарили за теплые слова и пожелания.
Напомним, что 22 февраля в «Лужниках» прошел митинг-концерт ко Дню защитника отечества. В программе было заявлено выступление Носкова и певца Ivan с песней «На меньшее я не согласен». Выступление отменили за полчаса до выхода исполнителя на сцену — Ivan позднее рассказывал, что Носков не смог выступить из-за болей и давления.