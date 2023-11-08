Орбакайте обратилась к друзьям с предупреждением

Дочь Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте попросила своих друзей и поклонников быть осторожнее, так как им могут позвонить от ее имени пранкеры. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По данным издания, обращение артистка опубликовала в соцсетях, «прервав молчание».

«Дорогие друзья, от моего имени спародированным голосом звонят моим знакомым и провоцируют их на разговор. Пожалуйста, будьте внимательны!» - попросила Кристина Орбакайте.

Она призвала всех, у кого есть ее номер, перезванивать ей в такой ситуации.

Ранее Кристина Орбакайте уехала из России. Она живет сейчас в США. Россию после начала спецоперации покинула и мать певицы Алла Пугачева. Она уехала в Израиль вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным*, который выступил с публичным осуждением спецоперации на Украине. Осенью 2022 года Галкин* был включен в реестр физлиц-иноагентов.