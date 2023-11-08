«Я считаю, что не буду тратить свое время и мысли на маленьких недоумков, которые без мата не умеют разговаривать. Это не тот человек, которому я могу посвятить даже 30 секунд своего времени. Если он нарушил закон, он должен отвечать по закону. А все, что он говорит, и его главный интервьюер никакого доверия у меня не вызывают», — высказался Певцов.