Моргенштерн* рассказал, на что готов пойти ради возвращения в РФ

Известный под псевдонимом Моргенштерн* рэпер Алишер Валеев*, который переехал в ОАЭ после начала спецоперации на Украине, поделился своими переживаниями в интервью Ксении Собчак, передает boda.

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Он рассказал о своих чувствах, узнав о том, что его признали иноагентом, и о том, что его это очень задело. Алишер* отметил, что не понимает причину такого решения, утверждая, что не получал политическое финансирование и не готов считать себя иноагентом.

В разговоре с Собчак он открыл, что готов рассмотреть разные пути для возвращения в Россию, но на прямой вопрос о возможности выступления в Донбассе, Моргенштерн* заявил, что не хочет совершать политические акты. Артист выразил, что будет обдумывать все предложения и не готов сейчас давать определенные ответы на подобные вопросы.