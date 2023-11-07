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Dior прекратил сотрудничество с Беллой Хадид

Французский бренд Dior прекратил сотрудничество с американской моделью Беллой Хадид. Об этом сообщает Al Bawaba News.

Dior разорвал сотрудничество с Беллой Хадид
© globallookpress.com

По данным агентства, в новом кампейне Dior Beauty вместо нее появится израильская модель Май Тагер.

Ранее супермодель палестино-голландского происхождения Хадид высказалась по поводу атак ХАМАС на приграничные с сектором Газа территории Израиля. Знаменитость рассказала о своих переживаниях по поводу происходящего в секторе Газа и осудила террористические действия против мирного населения.

Палестинка Джиджи Хадид высказалась в поддержку Израиля

17 октября стало известно, что семья американской модели Джиджи Хадид, которая поддержала Палестину в конфликте с Израилем, подверглась анонимным угрозам.

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