Кирилл Бледный прокомментировал свои слова о польском языке

Участник украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный в своем микроблоге назвал шуткой слова о том, что его раздражает польский язык.

— Очень жаль, что мне приходится объяснять свою шутку, но кажется, что ее неправильно поняли. Когда я выкладывал это видео, то мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл, — прояснил исполнитель.

Музыкант предположил, что его шутку восприняли неверно, потому что его «юмор не для всех». Тем не менее, он подчеркнул, что на фоне ситуации такие высказывания могут оказаться неуместными.

Ранее солист «Пошлой Молли» на своей странице в соцсети нелицеприятно высказался о польском языке и посоветовал гражданам Польши учить русский язык. Он заявил, что его «бесит» польский язык и он не понимает, зачем говорить на нем, когда есть русский.